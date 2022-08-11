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Ким Чен Ын объявил, что КНДР победила коронавирус

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын торжественно объявил, что КНДР победила коронавирус.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объявление было сделано во время общенационального совещания по противоэпидемическим мерам.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что возобновление коронавирусных ограничений в России на текущем этапе не требуется.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

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