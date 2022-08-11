Ким Чен Ын объявил, что КНДР победила коронавирус
Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
«Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что объявление было сделано во время общенационального совещания по противоэпидемическим мерам.
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