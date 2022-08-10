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JP: агентство «Сохнут» рассматривает возможность удалённой работы в России

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Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» рассматривает возможность прекращения физического присутствия в России и перевода работы с российскими репатриантами в удалённый формат.
JP: агентство «Сохнут» рассматривает возможность удалённой работы в России
  • AP

«Еврейское агентство будет вести всю свою работу, касающуюся репатриации, из Израиля — в режиме онлайн или по телефону», — сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник в агентстве.

При этом отмечается, что «Сохнут» не намерено полностью уходить из России, а хочет подстроиться под местное законодательство.

«Последствием (ухода из России. — RT) будет то, что в России перестанут проводиться мероприятия, связанные с репатриацией, в любой форме... Никто не предоставит вам информацию о репатриации, и не будет физических представителей», — добавил собеседник издания.

По его словам, потенциальным репатриантам нужно будет обращаться в Глобальный центр агентства в Израиле.

Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог 9 августа в ходе телефонного разговора затронули ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»).

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать АНО «Сохнут». 

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