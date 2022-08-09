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Путин обсудил с президентом Израиля ситуацию вокруг агентства «Сохнут»

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Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонного разговора затронули ситуацию вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»).
Путин обсудил с президентом Израиля ситуацию вокруг агентства «Сохнут»
  • РИА Новости

Об этом заявила пресс-служба Кремля.

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счёт будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы еврейской диаспоры.

В Кремле назвали состоявшийся разговор честным и откровенным.

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать АНО «Сохнут». 

1 августа замглавы российского МИД Михаил Богданов принял главу израильской межведомственной делегации Тамар Каплан, прибывшую в Москву с целью проведения консультаций по ситуации вокруг агентства «Сохнут».

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