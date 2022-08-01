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В МИД России прибыла глава делегации Израиля для консультаций вокруг агентства «Сохнут»

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Замглавы российского МИД Михаил Богданов принял главу израильской межведомственной делегации Тамар Каплан, прибывшую в Москву с целью проведения консультаций по ситуации вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»).
В МИД России прибыла глава делегации Израиля для консультаций вокруг агентства «Сохнут»
  • РИА Новости

В ходе переговоров, как отмечается, стороны затронули вопросы отношений двух стран, а также обсудили международную и ближневосточную проблематику, которая представляет взаимный интерес для сторон.

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать АНО «Сохнут». 

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с Еврейским агентством на весь комплекс отношений между Россией и Израилем.

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