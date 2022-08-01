В МИД России прибыла глава делегации Израиля для консультаций вокруг агентства «Сохнут»
- РИА Новости
В ходе переговоров, как отмечается, стороны затронули вопросы отношений двух стран, а также обсудили международную и ближневосточную проблематику, которая представляет взаимный интерес для сторон.
Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать АНО «Сохнут».
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с Еврейским агентством на весь комплекс отношений между Россией и Израилем.