В МИД России прибыла глава делегации Израиля для консультаций вокруг агентства «Сохнут»

Замглавы российского МИД Михаил Богданов принял главу израильской межведомственной делегации Тамар Каплан, прибывшую в Москву с целью проведения консультаций по ситуации вокруг Еврейского агентства для Израиля («Сохнут»).

В ходе переговоров, как отмечается, стороны затронули вопросы отношений двух стран, а также обсудили международную и ближневосточную проблематику, которая представляет взаимный интерес для сторон.

Ранее Басманный суд Москвы сообщил, что Главное управление Минюста по Москве просит ликвидировать АНО «Сохнут».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию с Еврейским агентством на весь комплекс отношений между Россией и Израилем.