В России выразили озабоченность планами Японии сбросить в океан воду с «Фукусимы»

Россия обеспокоена планами Японии сбросить воду в океан с АЭС «Фукусима-1», заявил представитель российской делегации Михаил Кондратенков в ходе выступления на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Выражаем озабоченность в связи с планами Японии по сбросу в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Призываем Японию проявлять максимальную транспарентность в связи с данными планами», — цитирует дипломата ТАСС.

Он призвал официальное Токио разрешить заинтересованным странам осуществлять наблюдение за указанными действиями.

Ранее глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като сообщил, что в Японии могут возобновить работу атомных электростанций (АЭС) для снижения зависимости от российского газа.

В июне власти Японии приняли решение отменить аварийный статус для некоторых районов посёлка Окума, которые находятся в непосредственной близости от АЭС «Фукусима-1».