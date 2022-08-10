В России выразили озабоченность планами Японии сбросить в океан воду с «Фукусимы»
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«Выражаем озабоченность в связи с планами Японии по сбросу в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Призываем Японию проявлять максимальную транспарентность в связи с данными планами», — цитирует дипломата ТАСС.
Он призвал официальное Токио разрешить заинтересованным странам осуществлять наблюдение за указанными действиями.
Ранее глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като сообщил, что в Японии могут возобновить работу атомных электростанций (АЭС) для снижения зависимости от российского газа.
В июне власти Японии приняли решение отменить аварийный статус для некоторых районов посёлка Окума, которые находятся в непосредственной близости от АЭС «Фукусима-1».