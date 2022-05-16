FT: в Японии задумались над возобновлением работы АЭС для замены российского газа

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В Японии могут возобновить работу атомных электростанций (АЭС) для снижения зависимости от российского газа. Об этом заявил глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като.
FT: в Японии задумались над возобновлением работы АЭС для замены российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © Micha Pawlitzki

«В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырьё из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности», — сообщил он в интервью Financial Times.

Като добавил, что теперь атомную энергию многие рассматривают как стабильный источник энергии, которую можно вырабатывать на своей территории.

Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил о намерении страны возобновить работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.

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