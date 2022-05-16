FT: в Японии задумались над возобновлением работы АЭС для замены российского газа

В Японии могут возобновить работу атомных электростанций (АЭС) для снижения зависимости от российского газа. Об этом заявил глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като.

«В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырьё из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности», — сообщил он в интервью Financial Times.



Като добавил, что теперь атомную энергию многие рассматривают как стабильный источник энергии, которую можно вырабатывать на своей территории.

Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил о намерении страны возобновить работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.