FT: в Японии задумались над возобновлением работы АЭС для замены российского газа
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«В будущем импортировать топливо из России может быть непросто. Люди понимают, что до тех пор, пока мы ввозим сырьё из-за рубежа, всегда будет существовать страх нестабильности», — сообщил он в интервью Financial Times.
Като добавил, что теперь атомную энергию многие рассматривают как стабильный источник энергии, которую можно вырабатывать на своей территории.
Ранее глава японского правительства Фумио Кисида заявил о намерении страны возобновить работу ядерных реакторов, которые были остановлены после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.