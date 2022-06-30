Правительство Японии отменило аварийный статус территорий, прилегающих к «Фукусиме-1»

Правительство Японии приняло решение отменить аварийный статус для некоторых районов посёлка Окума, которые находятся в непосредственной близости от АЭС «Фукусима-1».

Как сообщает ТАСС, после произошедшей в 2011 году в этой местности аварии 60% территории получили статус «затруднительных» для возвращения населения. Теперь же треть этой зоны вокруг станции Оно железнодорожной линии Дзёбан свободна для доступа жителей.

В следующем году в посёлке планируют открыть школу, построить жильё и инфраструктуру, чтобы восстановить поток людей в населённый пункт и восстановить в нём жизнь.

Ранее глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като сообщил, что в Японии могут возобновить работу атомных электростанций (АЭС) для снижения зависимости от российского газа.