Правительство Японии отменило аварийный статус территорий, прилегающих к «Фукусиме-1»

Короткая ссылка
Правительство Японии приняло решение отменить аварийный статус для некоторых районов посёлка Окума, которые находятся в непосредственной близости от АЭС «Фукусима-1».

Как сообщает ТАСС, после произошедшей в 2011 году в этой местности аварии 60% территории получили статус «затруднительных» для возвращения населения. Теперь же треть этой зоны вокруг станции Оно железнодорожной линии Дзёбан свободна для доступа жителей. 

В следующем году в посёлке планируют открыть школу, построить жильё и инфраструктуру, чтобы восстановить поток людей в населённый пункт и восстановить в нём жизнь. 

Ранее глава профильного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като сообщил, что в Японии могут возобновить работу атомных электростанций (АЭС) для снижения зависимости от российского газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить