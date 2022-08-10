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В Госдуме прокомментировали инициативу ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

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Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал обсуждение в ЕС инициативы о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз.
В Госдуме прокомментировали инициативу ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
  • Gettyimages.ru
  • © Ralf Pollack / EyeEm

«Пытаясь физически отменить наших граждан на своей территории, Европа сама себя консервирует и задаёт нам вектор для развития в России уникального туристического пространства... Туристам из Европы мы будем очень здесь рады (а политикам — нет)», — написал он в своём Telegram.

По словам депутата, свобода передвижения заложена в человеческой природе, и попытки её ограничить являются искусственными и преступными, как и желание разделить людей по национальному признаку.

«Те, кто пытается эти идеи реализовать, обычно плохо заканчивают, но почему-то европейские политики не учатся на ошибках своих предшественников», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.

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