В Госдуме прокомментировали инициативу ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал обсуждение в ЕС инициативы о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз.

«Пытаясь физически отменить наших граждан на своей территории, Европа сама себя консервирует и задаёт нам вектор для развития в России уникального туристического пространства... Туристам из Европы мы будем очень здесь рады (а политикам — нет)», — написал он в своём Telegram.

По словам депутата, свобода передвижения заложена в человеческой природе, и попытки её ограничить являются искусственными и преступными, как и желание разделить людей по национальному признаку.

«Те, кто пытается эти идеи реализовать, обычно плохо заканчивают, но почему-то европейские политики не учатся на ошибках своих предшественников», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе идёт обсуждение нового пакета антироссийских санкций, в том числе вопроса прекращения выдачи шенгенских виз.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что попытки изолировать россиян или Россию бесперспективны.