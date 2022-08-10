Ульянов назвал фейками заявления Украины о минировании Россией Запорожской АЭС
- AFP
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«Есть ещё один фейк. Они объявили, что якобы русские заминировали Запорожскую АЭС и в случае чего её взорвут, создав катастрофу, которая затронет и Россию. Конечно, это всё нонсенс», — цитирует его ТАСС.
При этом дипломат признал, что такая пропаганда работает — и значительная часть западных СМИ и пользователей соцсетей принимают эту информацию на веру.
Ульянов назвал ненормальной позицию ряда стран Запада в отношении ситуации, сложившейся на ЗАЭС.
По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прервёт отпуск для выступления в Совбезе ООН с докладом по ситуации на АЭС.