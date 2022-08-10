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Ульянов назвал фейками заявления Украины о минировании Россией Запорожской АЭС

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Заявления Украины о минировании Россией Запорожской АЭС — это фейки, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».
Ульянов назвал фейками заявления Украины о минировании Россией Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Ed JONES

«Есть ещё один фейк. Они объявили, что якобы русские заминировали Запорожскую АЭС и в случае чего её взорвут, создав катастрофу, которая затронет и Россию. Конечно, это всё нонсенс», — цитирует его ТАСС.

При этом дипломат признал, что такая пропаганда работает — и значительная часть западных СМИ и пользователей соцсетей принимают эту информацию на веру.

Ульянов назвал ненормальной позицию ряда стран Запада в отношении ситуации, сложившейся на ЗАЭС.

По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прервёт отпуск для выступления в Совбезе ООН с докладом по ситуации на АЭС.

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