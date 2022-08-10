военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сенатор Цеков обвинил США в заинтересованности в конфликте на Украине

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны США Ллойда Остина о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется».
Сенатор Цеков обвинил США в заинтересованности в конфликте на Украине
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Это является лишним подтверждением того, что США заинтересованы в конфликте на Украине. Они периодически проговариваются и заявляют, что война должна вестись чуть ли не до последнего человека», — напомнил сенатор.

По его мнению, такими заявлениями американцы дают надежду руководству Украины.

«Не гражданам Украины, а именно руководству. На какой-то перелом, на получение какого-то чудо-оружия, которое приведёт к успехам украинской армии... И заявления они делают параллельно. Остин говорит о поставках оружия, а Зеленский заявляет, что вернёт все территории Украины, в том числе и Крым. То есть они разжигают абсолютно нездоровые настроения на Украине на продолжение конфликта», — заключил Цеков.

Ранее Остин заявил о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется».

Он добавил, что почти 50 стран оказывают поддержку украинской стороне. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить