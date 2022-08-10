Сенатор Цеков обвинил США в заинтересованности в конфликте на Украине
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«Это является лишним подтверждением того, что США заинтересованы в конфликте на Украине. Они периодически проговариваются и заявляют, что война должна вестись чуть ли не до последнего человека», — напомнил сенатор.
По его мнению, такими заявлениями американцы дают надежду руководству Украины.
«Не гражданам Украины, а именно руководству. На какой-то перелом, на получение какого-то чудо-оружия, которое приведёт к успехам украинской армии... И заявления они делают параллельно. Остин говорит о поставках оружия, а Зеленский заявляет, что вернёт все территории Украины, в том числе и Крым. То есть они разжигают абсолютно нездоровые настроения на Украине на продолжение конфликта», — заключил Цеков.
Ранее Остин заявил о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, «сколько потребуется».
Он добавил, что почти 50 стран оказывают поддержку украинской стороне.