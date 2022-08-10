Посол Денисов: Китай имеет право принимать любые меры для защиты своего суверенитета
Денисов подчеркнул, что Россия рассматривает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в качестве явной провокации со стороны Соединённых Штатов.
«Принципиальная позиция России остаётся неизменной: мы исходим из того, что есть только один Китай, что правительство КНР является единственным легитимным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете China Daily.
Комментируя военные учения китайской армии вокруг Тайваня, российский дипломат отметил, что «китайская сторона вправе принимать любые меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в том, что касается тайваньского вопроса».
Кроме того, Денисов призвал США отказаться от подрывающих стабильность в регионе действий.
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая проведёт ряд военных мероприятий в качестве контрмер в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения Китая возле Тайваня являются «суверенным правом» КНР.