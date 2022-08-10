Эмбарго Евросоюза и Великобритании на поставки российского угля вступит в силу 10 августа

Эмбарго на перевозку угля и других твёрдых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в страны объединения из России вступает в силу в среду, 10 августа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ ЕС.

Кроме того, эмбарго на импорт российского угля с 10 августа вводит и Великобритания.

«Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твёрдых ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года», — говорится в документе.

Однако документ предусматривал отсрочку с целью возможности исполнения контрактов, касающихся импорта российского угля в Евросоюз, которые были заключены до введения соответствующих рестрикций ЕС. Срок её действия заканчивается 10 августа.

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт из России угля и других твёрдых ископаемых видов топлива.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал энергокризис в Европе.