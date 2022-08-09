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Захарова назвала мемориальную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитации России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме вылилась в очередную попытку дискредитации России.
Захарова назвала мемориальную церемонию в Хиросиме попыткой дискредитации России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоявшаяся 6 августа в Хиросиме мемориальная церемония по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки этого города Военно-воздушными силами США вылилась в очередную циничную попытку предать забвению память жертв американского варварства и дискредитировать Россию, что нашло отражение в выступлениях организаторов и итоговых документах», — отметила Захарова.

По её словам, на мероприятии не были упомянуты США, а все речи сводились к «раздуванию» безосновательного тезиса об «угрозе» со стороны России.

Как добавила Захарова, «тем более неуместным было цитирование в воззвании, оглашённом на церемонии, высказываний великого русского писателя Льва Толстого».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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