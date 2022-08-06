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Мэр Хиросимы процитировал Льва Толстого в ходе церемонии памяти жертв бомбардировки

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Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал русского писателя Льва Толстого в ходе церемонии памяти жертв бомбардировки.

По словам Мацуи, в данный момент в мире существует мнение о том, что мир невозможно сохранить без сил ядерного сдерживания. 

Мэр призвал к созданию в мире таких условий, при которых единственно верным решением был бы отказ от ядерного оружия.

Кроме того, глава города отметил важность слов Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, своё счастье лежит в счастье других». 

Также на церемонии выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, который в ходе своего выступления заявил, что трагедия, случившаяся в Хиросиме, никогда не должна повториться.

«Это ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках. И это моя клятва как премьер-министра из Хиросимы», — передаёт его слова РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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