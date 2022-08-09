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Китайский консул спрогнозировала итог конфликта США с Россией и КНР

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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в своём Twitter спрогнозировала итог конфликта США с Россией и КНР.
Китайский консул спрогнозировала итог конфликта США с Россией и КНР
  • AP

Соответствующий пост она написала, комментируя статью в The Washington Post о том, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.

«Конечно, всё может быть. Но противостоять — это одно, а побеждать — другое» — цитирует её РИА Новости.

По её словам, во время противостояния сверхдержав — проигрывают все.

«И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» — отметила она.

Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Соединённые Штаты перекладывают ответственность за кризис, который возник вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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