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Bloomberg: премьер Польши отказался от встречи с Джонсоном из-за «нехватки времени»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от встречи с уходящим в отставку британским премьером Борисом Джонсоном по причине «нехватки времени». Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: премьер Польши отказался от встречи с Джонсоном из-за «нехватки времени»
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что представители Британии и Польши обсуждали несколько возможных дат для переговоров премьеров и предварительно договорились провести встречу 8 августа.

«Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», — говорится в сообщении.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

В финал борьбы за пост премьера вышли экс-министр финансов Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс.

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