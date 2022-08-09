В ноябре в Алжире впервые пройдут совместные с Россией антитеррористические учения

Российско-алжирские антитеррористические учения «Щит пустыни—2022» впервые пройдут в Алжире в ноябре.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) ВС России.

«Впервые в Алжире пройдёт совместное российско-алжирское антитеррористическое учение «Щит пустыни—2022», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, в мероприятии примут участие около 80 военнослужащих мотострелковых соединений, дислоцированных на Северном Кавказе, и 80 алжирских военнослужащих.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов. Он поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в области безопасности и отметил, что в настоящий момент ситуация в этой сфере становится «всё лучше и лучше».

Позднее руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в 3 тыс. новых военных инструкторов из России.