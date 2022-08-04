Директор СОМБ Иванов: ЦАР заинтересована в 3 тысячах новых российских инструкторов
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По его словам, таким образом их общее количество может составить 4135 человек.
«Провести расширение в почти четыре раза — это, безусловно, непростая задача для нашей организации. Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жёсткий отбор и высококачественную подготовку», — сказал Иванов.
Он отметил, что уже в ближайшее время в ЦАР отправится первая группа из 300 инструкторов.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов. Он поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в области безопасности и отметил, что в настоящий момент ситуация в этой сфере становится «всё лучше и лучше».