Директор СОМБ Иванов: ЦАР заинтересована в 3 тысячах новых российских инструкторов

Руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в 3 тыс. новых военных инструкторов из России, рассказал РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его словам, таким образом их общее количество может составить 4135 человек.

«Провести расширение в почти четыре раза — это, безусловно, непростая задача для нашей организации. Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жёсткий отбор и высококачественную подготовку», — сказал Иванов.

Он отметил, что уже в ближайшее время в ЦАР отправится первая группа из 300 инструкторов.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов. Он поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в области безопасности и отметил, что в настоящий момент ситуация в этой сфере становится «всё лучше и лучше».