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Директор СОМБ Иванов: ЦАР заинтересована в 3 тысячах новых российских инструкторов

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Руководство ЦАР уведомило ООН о заинтересованности в 3 тыс. новых военных инструкторов из России, рассказал РИА Новости директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
Директор СОМБ Иванов: ЦАР заинтересована в 3 тысячах новых российских инструкторов
  • © AP Photo / Adrienne Surprenant

По его словам, таким образом их общее количество может составить 4135 человек.

«Провести расширение в почти четыре раза — это, безусловно, непростая задача для нашей организации. Это связано с тем, что наши инструкторы проходят жёсткий отбор и высококачественную подготовку», — сказал Иванов.

Он отметил, что уже в ближайшее время в ЦАР отправится первая группа из 300 инструкторов.

Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов. Он поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в области безопасности и отметил, что в настоящий момент ситуация в этой сфере становится «всё лучше и лучше».

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