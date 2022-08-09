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В ВОЗ сообщили, что число случаев коронавируса в мире превысило 580 млн

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Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 580 млн, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на данный момент в мире выявлено 581 686 197 случаев заболевания коронавирусом.

В организации отметили, что больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в США — 90 706 508. На втором месте по количеству выявленных случаев находится Индия (44 161 899), на третьем — Бразилия  (33 924 061).

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19.

Он отметил, что наблюдается рост числа заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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