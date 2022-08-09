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Посольство России в США сообщило, что дипломаты добиваются телефонного разговора с Винником

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Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с россиянином Александром Винником, которого после экстрадиции из Греции судят в Соединённых Штатах.

Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Окажем ему необходимую консульско-правовую помощь», — заявил представитель посольства.

Кроме того, собеседник агентства, ссылаясь на информацию от американских властей, сообщил, что Винника содержат в калифорнийской тюрьме Санта-Рита.

Суд над россиянином проходит в Сан-Франциско.

Ранее Винник заявил о своей невиновности в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.

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