Посольство России в США сообщило, что дипломаты добиваются телефонного разговора с Винником

Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с россиянином Александром Винником, которого после экстрадиции из Греции судят в Соединённых Штатах.

Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Окажем ему необходимую консульско-правовую помощь», — заявил представитель посольства.

Кроме того, собеседник агентства, ссылаясь на информацию от американских властей, сообщил, что Винника содержат в калифорнийской тюрьме Санта-Рита.

Суд над россиянином проходит в Сан-Франциско.

Ранее Винник заявил о своей невиновности в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.