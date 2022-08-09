Посольство России в США сообщило, что дипломаты добиваются телефонного разговора с Винником
Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.
«Окажем ему необходимую консульско-правовую помощь», — заявил представитель посольства.
Кроме того, собеседник агентства, ссылаясь на информацию от американских властей, сообщил, что Винника содержат в калифорнийской тюрьме Санта-Рита.
Суд над россиянином проходит в Сан-Франциско.
Ранее Винник заявил о своей невиновности в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния.
5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.