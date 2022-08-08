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WSJ: поездка Блинкена в Африку может завершиться неудачей из-за турне Лаврова

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Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося ранее турне главы российского МИД Сергея Лаврова.
WSJ: поездка Блинкена в Африку может завершиться неудачей из-за турне Лаврова
  • AP

Об этом сообщают аналитики Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты The Wall Street Journal.

«Блинкен начал турне по трём странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», — говорится в публикации.

Донати и Штайнхаузер отметили, что поездка Блинкена нацелена изменить нейтральную позицию ведущих стран Африки по отношению к антироссийским санкциям.

Однако американские власти могут не достигнуть этой цели в связи с недавним визитом в Африку Лаврова, заключается в статье.

Как ранее сообщала британская газета Financial Times, успешное африканское турне Лаврова показывает, что Западу не удалось добиться полной изоляции Москвы.

Блинкен с 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР. В этих странах он планирует в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины.

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