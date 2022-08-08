WSJ: поездка Блинкена в Африку может завершиться неудачей из-за турне Лаврова
- AP
Об этом сообщают аналитики Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для газеты The Wall Street Journal.
«Блинкен начал турне по трём странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», — говорится в публикации.
Донати и Штайнхаузер отметили, что поездка Блинкена нацелена изменить нейтральную позицию ведущих стран Африки по отношению к антироссийским санкциям.
Однако американские власти могут не достигнуть этой цели в связи с недавним визитом в Африку Лаврова, заключается в статье.
Как ранее сообщала британская газета Financial Times, успешное африканское турне Лаврова показывает, что Западу не удалось добиться полной изоляции Москвы.
Блинкен с 2 по 12 августа совершит визиты в Демократическую Республику Конго, Камбоджу, Руанду, Филиппины и ЮАР. В этих странах он планирует в том числе обсудить ситуацию вокруг Украины.