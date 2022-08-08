Байден заявил о «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля

Президент США Джо Байден заявил о своей «давней и непоколебимой» поддержке безопасности Израиля.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Я приветствую... объявление о прекращении огня между Израилем и базирующимися в Газе боевиками после трёх дней боевых действий», — заявил Байден.

Он отметил «давнюю и непоколебимую» поддержку безопасности Израиля, который «защищал свой народ от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны... группировки «Палестинский исламский джихад».

Ранее палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила информацию о заключении перемирия с Израилем.

Пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида сообщала, что перемирие с группировкой «Исламский джихад» вступает в силу в 23:30 мск 7 августа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал решение прекратить огонь в секторе Газа и призвал все стороны соблюдать режим тишины.