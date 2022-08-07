Израиль заявил о наступлении перемирия с палестинской группировкой в 23:30
Об этом сообщает РИА Новости.
Вместе с этим в пресс-службе добавили, что в случае нарушения режима прекращения огня Израиль оставляет за собой право применить силу
Ранее палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила информацию о заключении перемирия с Израилем.
5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.