Израиль заявил о наступлении перемирия с палестинской группировкой в 23:30

Пресс-служба премьер-министра Израиля Яира Лапида заявила, что перемирие с группировкой «Исламский джихад» вступает в силу в 23:30 мск.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с этим в пресс-службе добавили, что в случае нарушения режима прекращения огня Израиль оставляет за собой право применить силу

Ранее палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила информацию о заключении перемирия с Израилем.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.