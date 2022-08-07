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Палестинская группировка подтвердила заключение перемирия с Израилем

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Палестинская группировка «Исламский джихад» подтвердила информацию о заключении перемирия с Израилем.
Палестинская группировка подтвердила заключение перемирия с Израилем
  • AP

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление группировки.

«Палестинская группировка «Исламский джихад» подтверждает перемирие с Израилем в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Ранее СМИ писали, что власти сектора Газа и Израиля договорились о перемирии, которое вступит в силу в 20:00 по местному времени.

7 августа сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю в секторе Газа.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

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