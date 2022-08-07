Reuters: Палестина и Израиль договорились о перемирии в секторе Газа
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.
«Перемирие в Газе начнется в 20:00 по местному времени (совпадает с мск)», — говорится в заявлении агентства.
Вместе с этим официального подтверждения данной информации ещё нет.
Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю в секторе Газа.
5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.