Reuters: Палестина и Израиль договорились о перемирии в секторе Газа

Власти сектора Газа и Израиля договорились о перемирии, которое вступит в силу в 20:00 по местному времени.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

«Перемирие в Газе начнется в 20:00 по местному времени (совпадает с мск)», — говорится в заявлении агентства.

Вместе с этим официального подтверждения данной информации ещё нет.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю в секторе Газа.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.