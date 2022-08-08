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Экс-советник Борреля допустила, что ряд стран ЕС могут потребовать от Киева уступок России

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Ряд стран Евросоюза могут потребовать от киевских властей уступок России в случае, если эскалация конфликта на Украине прекратится. Об этом заявила бывший советник верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Натали Точчи.

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте», — приводит РИА Новости её слова в статье для журнала Foreign Affairs.

Точчи не исключила, что в таком случае Россия сможет переманить на свою сторону ряд стран ЕС по вопросу принуждения киевских властей к уступкам.

Ранее стало известно, что Европейское агентство по обороне ищет специалистов, которые проанализируют «уроки», выявленные в ходе российской спецоперации на Украине.

Как подчёркивается в описании тендера, с которым ознакомился RT, это исследование необходимо для пересмотра приоритетов развития потенциала Евросоюза.

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