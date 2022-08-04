Newsweek: США рискуют союзниками из-за позиции по России
Среди причин авторы материала для Newsweek назвали экономический кризис в Европе, вызванный санкциями против России. Именно это стало толчком к росту цен на энергоносители, а также повлияло на инфляцию и подорожание жизни в целом.
Также в регионе наблюдается волна забастовок сотрудников экономического ключевого сектора. По мнению Ранделла и Гфеллера, в дальнейшем недовольство и беспорядки только усилятся, европейские лидеры «ясно чувствуют, что грядёт».
Так, например, президент Венгрии Виктор Орбан уже выступил с осуждением антироссийских санкций. К нему присоединился вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что США вместе с главными европейскими союзниками, по всей вероятности, начали секретные консультации по дипломатическому разрешению украинского кризиса.
Британский премьер-министр Борис Джонсон, заявивший о своей отставке, признал, что в мире появляется усталость от темы Украины.