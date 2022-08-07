СМИ сообщили о срыве режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта

Телеканал Al Jazeera заявляет, что установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта срывается из-за требований радикальной группировки «Исламский джихад».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал, «Исламский джихад» требует от Египта, выступающего в роли посредника, гарантий в отношении своих заключённых и прекращения израильской агрессии.

Ранее СМИ писали, что власти сектора Газа и Израиля договорились о перемирии, которое вступит в силу в 20:00 по местному времени.

7 августа сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю в секторе Газа.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.