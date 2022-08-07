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В Ливане заявили об изменении курса сухогруза Razoni с украинским зерном

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Министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил в своих социальных сетях, что сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут.
В Ливане заявили об изменении курса сухогруза Razoni с украинским зерном
  • AFP

«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, весьма вероятно, что судно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения.

1 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.

Позднее Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружённый кукурузой, прибыл в Стамбул.

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