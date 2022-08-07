В Ливане заявили об изменении курса сухогруза Razoni с украинским зерном
- AFP
«Судно Razoni, отправившееся из порта Одессы с грузом кукурузы, которое, по слухам, должно было прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, весьма вероятно, что судно ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения.
1 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил выход из одесского порта первого судна с зерном.
Позднее Минобороны Турции сообщило, что первый украинский сухогруз, гружённый кукурузой, прибыл в Стамбул.