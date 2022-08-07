Премьер Израиля заявил о достижении всех целей военной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что военная операция «Рассвет» в секторе Газа достигла своих целей. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал на встрече с главами южных муниципалитетов страны.

«Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию», — цитирует заявление премьера ТАСС.

Ранее СМИ писали, что власти сектора Газа и Израиля договорились о перемирии, которое вступит в силу в 20:00 по местному времени.

7 августа сообщалось, что армия Израиля нанесла удар по туннелю в секторе Газа.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет». На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.