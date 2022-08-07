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La Repubblica: Чубайса выписали из больницы в Италии

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Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы «Мастер Ольбия» на острове Сардиния. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.
La Repubblica: Чубайса выписали из больницы в Италии
  • Gettyimages.ru

Результаты токсикологических анализов ещё не получены, однако итальянские врачи уверены в диагнозе: синдром Гийена — Барре. 

«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы «Мастер Ольбия», — говорится в публикации.

Сообщается также, что Чубайс уехал во Франкфурт на реабилитацию.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила о госпитализации Чубайса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о госпитализации Чубайса.

Также брат Анатолия Чубайса Игорь рассказал о состоянии его здоровья.

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