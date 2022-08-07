La Repubblica: Чубайса выписали из больницы в Италии

Бывшего советника президента России Анатолия Чубайса выписали из больницы «Мастер Ольбия» на острове Сардиния. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

Результаты токсикологических анализов ещё не получены, однако итальянские врачи уверены в диагнозе: синдром Гийена — Барре.

«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы «Мастер Ольбия», — говорится в публикации.

Сообщается также, что Чубайс уехал во Франкфурт на реабилитацию.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила о госпитализации Чубайса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о госпитализации Чубайса.

Также брат Анатолия Чубайса Игорь рассказал о состоянии его здоровья.