La Repubblica: Чубайса выписали из больницы в Италии
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Результаты токсикологических анализов ещё не получены, однако итальянские врачи уверены в диагнозе: синдром Гийена — Барре.
«Анатолий Чубайс чувствует себя лучше. Его выписали утром 6 августа из больницы «Мастер Ольбия», — говорится в публикации.
Сообщается также, что Чубайс уехал во Франкфурт на реабилитацию.
Ранее журналистка Ксения Собчак заявила о госпитализации Чубайса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о госпитализации Чубайса.
Также брат Анатолия Чубайса Игорь рассказал о состоянии его здоровья.