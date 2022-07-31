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Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник

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Журналистка Ксения Собчак заявила, что экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник.
Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, об этом она написала в своём Telegram.

По её словам, жена Чубайса заявила, что у её супруга внезапно начали отниматься руки и ноги, при этом он сам, по словам телеведущей, рассказал о своей госпитализации.

«Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — написала Собчак.

В июле Чубайс прокомментировал свой уход с поста сопредседателя АРВЭ.

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