Чубайс прокомментировал свой уход с поста сопредседателя АРВЭ

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Анатолий Чубайс прокомментировал избрание Виктора Вексельберга сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо него.
Чубайс прокомментировал свой уход с поста сопредседателя АРВЭ
  • РИА Новости

По словам Чубайса, его целью является не пост председателя ассоциации, а «сама возобновляемая энергетика в России».

«Пока пост этому помогал, я его занимал», — цитирует его ТАСС.

При этом Чубайс заявил, что сам выступил инициатором замены сопредседателя АРВЭ, «когда стало ясно, что замена его поможет возобновляемой энергетике».

Также он добавил, что остаётся членом президиума АРВЭ.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг избран сопредседателем АРВЭ вместо Чубайса.

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