Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо Чубайса
- РИА Новости
Уточняется, что собрание членов АРВЭ согласилось с добровольной отставкой Чубайса, который при этом остался в качестве члена президиума ассоциации.
В апреле стало известно, что Анатолий Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод».
25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.
В Кремле подчеркнули, что Чубайс уволился по собственному желанию.