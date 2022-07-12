Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики вместо Чубайса

Председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг избран сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) вместо Анатолия Чубайса. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации.

Уточняется, что собрание членов АРВЭ согласилось с добровольной отставкой Чубайса, который при этом остался в качестве члена президиума ассоциации.

В апреле стало известно, что Анатолий Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод».

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.

В Кремле подчеркнули, что Чубайс уволился по собственному желанию.