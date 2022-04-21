Чубайс добровольно покинул советы директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод»
- РИА Новости
«Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК «Система» и её портфельной компании АО «Электрозавод», — приводит ТАСС тест сообщения.
Как отмечает РИА Новости, Чубайс вошёл в совет директоров АФК «Система» в июне 2020 года и АО «Электрозавод» — в марте 2021 года.
25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.
В Кремле подчеркнули, что Чубайс уволился по собственному желанию.