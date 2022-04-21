Чубайс добровольно покинул советы директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод»

Экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс покинул составы советов директоров АФК «Система» и АО «Электрозавод» добровольно, сообщает пресс-служба корпорации.

«Анатолий Чубайс покинул по собственному желанию составы советов директоров АФК «Система» и её портфельной компании АО «Электрозавод», — приводит ТАСС тест сообщения.

Как отмечает РИА Новости, Чубайс вошёл в совет директоров АФК «Система» в июне 2020 года и АО «Электрозавод» — в марте 2021 года.

25 марта президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями.

В Кремле подчеркнули, что Чубайс уволился по собственному желанию.