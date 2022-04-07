Адвокат: суд вызвал Чубайса для допроса по делу о краже у него имущества

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Хамовнический суд Москвы вызвал экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса для допроса в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на сумму 70 млн рублей. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

«В среду в Хамовническом районном суде мы в третий раз приступили к слушанию дела о мошенничестве и краже. После оглашения обвинительного заключения наши подзащитные вновь заявили о своей невиновности. После этого в суд для дачи показаний в качестве потерпевшего на 27 апреля вызван Анатолий Чубайс», — приводит его слова ТАСС.

Макаров заявил, мобильный телефон Чубайса недоступен.

«На звонки суда он не отвечает, телефон его недоступен, повестки потерпевший не забирает», — заявил он.

По словам защитника, решение суда о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента.

Пресс-секртарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

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