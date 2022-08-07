Чешская компания Koh-i-Noor Hardtmuth, являющаяся мировым производителем карандашей и канцелярских товаров, заявила о росте цен на свою продукцию не менее чем на 15–20%.

«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя», — рассказал владелец производителя Властислав Бржиза в беседе с изданием Seznam Zpravy.

По его словам, теперь компании приходится покупать древесину у Китая и везти её через океан, что в разы дороже.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.