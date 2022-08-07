Премьер: Израиль продолжит обеспечивать мир своим гражданам

Израильский премьер-министр Яир Лапид на фоне военной операции в секторе Газа заявил, что Израиль продолжит действия по обеспечению мира своим гражданам.

«Израиль продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что Лапид организовал заседание военно-политического кабинета в Тель-Авиве на фоне конфликта.

Ранее Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа.

МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.