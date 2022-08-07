В Белом доме заявили, что действия Китая в зоне Тайваньского пролива ведут к эскалации

В Соединённых Штатах выразили уверенность, что действия Китая в зоне Тайваньского пролива повышают напряжённость в регионе. Об этом заявил представитель Белого дома.

«Эти действия являются значительной эскалацией в попытках Китая изменить статус-кво. Они являются провокационными, безответственными и повышают риск просчёта», — цитирует его ТАСС.

По мнению представителя американской администрации, действия Пекина идут вразрез с поставленными американцами целями в регионе, включая поддержание мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая провела боевые стрельбы в акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.