В Белом доме заявили, что действия Китая в зоне Тайваньского пролива ведут к эскалации
«Эти действия являются значительной эскалацией в попытках Китая изменить статус-кво. Они являются провокационными, безответственными и повышают риск просчёта», — цитирует его ТАСС.
По мнению представителя американской администрации, действия Пекина идут вразрез с поставленными американцами целями в регионе, включая поддержание мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая провела боевые стрельбы в акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.