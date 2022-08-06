МИД Украины аннулировал 225 дипломатических паспортов депутатов

Министерство иностранных дел Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов депутатов Верховной рады, поскольку их не вернули на хранение в срок.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.

Отмечается, что за последние месяцы МИД несколько раз просил депутатов вернуть паспорта и взаимодействовало с Радой по данному вопросу, но все призывы были проигнорированы.

В связи с этим министерство признало недействительными 225 дипломатических паспортов депутатов, которые в срок не вернули их на хранение в МИД.

Ранее украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года.

В конце июля глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну.