«СТРАНА.ua»: украинскому журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину

Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года.

Об этом сообщило интернет-издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что пограничникам предписано не пускать Шустера на Украину на основании военного положения и наличия у журналиста гражданства другой страны.

В конце июля глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну. Позже он сказал, что стал лицом без гражданства и прибыл в Польшу, но намерен вернуться на Украину по свидетельству о рождении.