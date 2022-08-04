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«СТРАНА.ua»: украинскому журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину

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Украинскому журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд на Украину на три года.
«СТРАНА.ua»: украинскому журналисту Савику Шустеру запретили въезд на Украину
  • РИА Новости

Об этом сообщило интернет-издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что пограничникам предписано не пускать Шустера на Украину на основании военного положения и наличия у журналиста гражданства другой страны.

В конце июля глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что у него изъяли паспорт на украинско-польской границе и он не может въехать в страну. Позже он сказал, что стал лицом без гражданства и прибыл в Польшу, но намерен вернуться на Украину по свидетельству о рождении.

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