Yahoo News Japan: санкции ударили по суши-индустрии в Японии
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В материале говорится о резком подорожании в Японии лосося и его икры. Отмечается, что японские суши-рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, который привозили в Японию прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. В публикации говорится, что использование этого маршрута позволяло экономить много времени и денег.
Автор обращает внимание, что с конца февраля Москва в качестве ответных мер на санкции Запада ввела ограничения на полёты в воздушном пространстве для авиакомпаний из недружественных стран.
Ранее стало известно, что в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.
Кроме того, Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.