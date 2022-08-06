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Yahoo News Japan: санкции ударили по суши-индустрии в Японии

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Введённые западными странами санкции против России и ответные меры Москвы ударили по суши-индустрии в Японии. Об этом сообщил Yahoo News Japan.
Yahoo News Japan: санкции ударили по суши-индустрии в Японии
  • Gettyimages.ru

В материале говорится о резком подорожании в Японии лосося и его икры. Отмечается, что японские суши-рестораны использовали сырой лосось из Норвегии, который привозили в Японию прямыми авиарейсами, пролетавшими над Россией. В публикации говорится, что использование этого маршрута позволяло экономить много времени и денег. 

Автор обращает внимание, что с конца февраля Москва в качестве ответных мер на санкции Запада ввела ограничения на полёты в воздушном пространстве для авиакомпаний из недружественных стран. 

Ранее стало известно, что в Японии запретили импортировать золото из России и оказывать ряд финансовых услуг.

Кроме того, Япония внесла в санкционный список ещё 90 физлиц и организаций из России и Белоруссии.

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