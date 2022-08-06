Handelsblatt: ФРГ может зимой обойтись без газа из России в случае экономии энергии

Германия может зимой обойтись без газа из России в случае, если ей удастся сэкономить 210 ТВт·ч электроэнергии.

Об этом информирует издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования, проведённого немецким экономистом Рюдигером Бахманом из американского Университета Нотр-Дам и представителями мюнхенского института IFO и Боннского университета.

Учёные считают, что для того, чтобы достигнуть такой экономии, ФРГ необходимо вырабатывать меньше электричества на газовых электростанциях, а также сократить потребление на бытовом и промышленном уровнях.

Ранее председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер заявил, что прекращение поставок газа из России в Германию может негативно сказаться на производстве бумажной продукции в ФРГ, в том числе туалетной бумаги.

Также в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.