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Handelsblatt: ФРГ может зимой обойтись без газа из России в случае экономии энергии

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Германия может зимой обойтись без газа из России в случае, если ей удастся сэкономить 210 ТВт·ч электроэнергии.
Handelsblatt: ФРГ может зимой обойтись без газа из России в случае экономии энергии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования, проведённого немецким экономистом Рюдигером Бахманом из американского Университета Нотр-Дам и представителями мюнхенского института IFO и Боннского университета.

Учёные считают, что для того, чтобы достигнуть такой экономии, ФРГ необходимо вырабатывать меньше электричества на газовых электростанциях, а также сократить потребление на бытовом и промышленном уровнях. 

Ранее председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер заявил, что прекращение поставок газа из России в Германию может негативно сказаться на производстве бумажной продукции в ФРГ, в том числе туалетной бумаги.

Также в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

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