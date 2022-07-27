В ФРГ предупредили о проблемах с производством туалетной бумаги из-за дефицита газа
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Об этом он сказал в интервью газете Die Zeit.
Шаллер объяснил, что производство бумажной продукции требует большого количества энергии, поскольку бумагу необходимо «тщательно высушить».
Он отметил, что снижение поставок газа из России может привести к сокращению производства, так как оно привязано к энергоресурсам.
«Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал», — сказал он.
Специалист подчеркнул, что «технология отточена, быстро её не изменить».
Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.
Также в мюнхенском Институте экономических исследований (Ifo) заявили, что экономика Германии стоит на пороге рецессии из-за высоких цен на энергоресурсы.