В ФРГ предупредили о проблемах с производством туалетной бумаги из-за дефицита газа

Председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер заявил, что прекращение поставок газа из России в Германию может негативно сказаться на производстве бумажной продукции в ФРГ, в том числе туалетной бумаги.

Об этом он сказал в интервью газете Die Zeit.

Шаллер объяснил, что производство бумажной продукции требует большого количества энергии, поскольку бумагу необходимо «тщательно высушить».

Он отметил, что снижение поставок газа из России может привести к сокращению производства, так как оно привязано к энергоресурсам.

«Для бумажного производства нужны вода, электроэнергия, тепло и персонал», — сказал он.

Специалист подчеркнул, что «технология отточена, быстро её не изменить».

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число производств, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

Также в мюнхенском Институте экономических исследований (Ifo) заявили, что экономика Германии стоит на пороге рецессии из-за высоких цен на энергоресурсы.