Производитель упаковки Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из России

Ущерб американского производителя упаковки Ball Corporation из-за ухода из России составил $435 млн.

«Ball приостановила инвестиции в Россию и занимается продажей локального бизнеса по производству алюминиевой упаковки для напитков... В результате компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн», — говорится в отчёте компании за второй квартал 2022 года.

В компании отметили, что в 2021 году российский рынок составлял около 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли Ball Corporation.

В марте Ball Corporation объявила о планах продажи своего бизнеса в России.

Также ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка.