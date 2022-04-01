Производитель упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка

Ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка.

«Smurfit Kappa Group объявляет о решении покинуть российский рынок. Группа уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что бизнес в России составляет менее 1% от общего объёма продаж компании.

Ранее американский производитель упаковки Ball Corporation объявил о планах продажи своего бизнеса в России.