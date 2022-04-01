Производитель упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка

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Ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка.
Производитель упаковки Smurfit Kappa объявил об уходе с российского рынка
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Smurfit Kappa Group объявляет о решении покинуть российский рынок. Группа уже прекратила поддержку своей деятельности в России, в том числе остановив импорт и экспорт, а также все долгосрочное финансирование», — говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что бизнес в России составляет менее 1% от общего объёма продаж компании.

Ранее американский производитель упаковки Ball Corporation объявил о планах продажи своего бизнеса в России.

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