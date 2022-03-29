Производитель упаковки Ball объявил о планах продажи бизнеса в России

Американский производитель упаковки Ball Corporation объявил о планах продажи своего бизнеса в России.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы приняли решение немедленно ограничить операции на трёх наших производственных предприятиях в России и добиваться продажи нашего российского бизнеса новому владельцу», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что располагают тремя заводами на территории России, которые в 2021 году произвели около 5% от общего числа мировых поставок алюминиевых банок для напитков.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.