Производитель упаковки Ball объявил о планах продажи бизнеса в России

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Американский производитель упаковки Ball Corporation объявил о планах продажи своего бизнеса в России.
Производитель упаковки Ball объявил о планах продажи бизнеса в России
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы приняли решение немедленно ограничить операции на трёх наших производственных предприятиях в России и добиваться продажи нашего российского бизнеса новому владельцу», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что располагают тремя заводами на территории России, которые в 2021 году произвели около 5% от общего числа мировых поставок алюминиевых банок для напитков.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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