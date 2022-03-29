Производитель упаковки Ball объявил о планах продажи бизнеса в России
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы приняли решение немедленно ограничить операции на трёх наших производственных предприятиях в России и добиваться продажи нашего российского бизнеса новому владельцу», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что располагают тремя заводами на территории России, которые в 2021 году произвели около 5% от общего числа мировых поставок алюминиевых банок для напитков.
Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.