Politico: китайские военные не реагируют на попытки США связаться с ними
Об этом информирует издание Politico со ссылкой на три источника, осведомлённых о попытках американцев установить контакт с китайскими военными.
«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — говорится в статье.
Отмечается, что последний контакт между двумя сторонами на уровне начальников генеральных штабов состоялся 7 июля.
Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая провела боевые стрельбы в акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.
2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.