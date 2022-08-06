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Politico: китайские военные не реагируют на попытки США связаться с ними

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Китайские военные не реагируют на попытки представителей военного командования США связаться с ними из-за обострения напряжённости вокруг Тайваня.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на три источника, осведомлённых о попытках американцев установить контакт с китайскими военными.

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — говорится в статье.

Отмечается, что последний контакт между двумя сторонами на уровне начальников генеральных штабов состоялся 7 июля.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая провела боевые стрельбы в акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии.

2 августа Министерство обороны КНР заявило, что армия Китая находится в состоянии боеготовности на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и в качестве контрмер проведёт ряд военных мероприятий.

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