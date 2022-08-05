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Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз российским дипломатам

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Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд вопрос выдачи виз дипломатам из России.
Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз российским дипломатам
  • РИА Новости

«Генсек обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Лавровым и постпредом США Томас-Гринфилд... будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в её важной работе», — цитирует официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика РИА Новости.

Он добавил, что Генсек ООН и должностные лица организации поддерживают тесный контакт со страной пребывания и миссиями при ООН.

Как ранее заявили в МИД, Организация Объединённых Наций должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз для участия в мероприятиях организации.

4 мая Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий Вашингтона: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.

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