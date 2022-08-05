Гутерреш обсудил с Лавровым и постпредом США проблему выдачи виз российским дипломатам
- РИА Новости
«Генсек обсудил эти вопросы с министром иностранных дел Лавровым и постпредом США Томас-Гринфилд... будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в её важной работе», — цитирует официального представителя Гутерреша Стефана Дюжаррика РИА Новости.
Он добавил, что Генсек ООН и должностные лица организации поддерживают тесный контакт со страной пребывания и миссиями при ООН.
Как ранее заявили в МИД, Организация Объединённых Наций должна убеждать США выполнять обязательства по выдаче виз для участия в мероприятиях организации.
4 мая Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий Вашингтона: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.