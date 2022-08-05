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Врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США

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Президент США Джо Байден снова получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, однако симптомы заболевания практически исчезли, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.
Врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США
  • Gettyimages.ru

«Президент продолжает чувствовать себя очень хорошо. Его кашель практически исчез. Его температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень кислорода в крови остаются абсолютно нормальными», — приводит заявление О'Коннора Белый дом.

Отмечается, что, несмотря на это, президент получил положительный результат теста на COVID-19 и в связи с этим продолжит находиться на изоляции и работать в дистанционном режиме.

Впервые Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.

Третьего августа Байден вновь получил положительный результат теста на коронавирус.

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