Врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США

Президент США Джо Байден снова получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, однако симптомы заболевания практически исчезли, заявил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.

«Президент продолжает чувствовать себя очень хорошо. Его кашель практически исчез. Его температура тела, пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень кислорода в крови остаются абсолютно нормальными», — приводит заявление О'Коннора Белый дом.

Отмечается, что, несмотря на это, президент получил положительный результат теста на COVID-19 и в связи с этим продолжит находиться на изоляции и работать в дистанционном режиме.

Впервые Байден сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию 21 июля, при этом уже 27 июля тест показал отрицательный результат и глава США заявил о возвращении к очной работе после перенесённого COVID-19.

Третьего августа Байден вновь получил положительный результат теста на коронавирус.